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У Хорошковского забрали земли лесного фонда в Черкасской области стоимостью 1,5 миллиарда 

Суббота, 27 января 2024, 15:27 - Экономическая правда

Прокуратура вернула в государственную собственность 65 га лесного массива, которые принадлежали экс-министру финансов и экс-главе Службы безопасности Украины, Валерию Хорошковскому. 

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального прокурора Украины.

Как отмечается, в государственную собственность вернули 40 участков земли общей площадью в 65 га в пределах Бобрицкого сельского совета и Каневского района. Эту землю лесохозяйственного назначения оценивают в 1,5 миллиарда гривен.

Как отмечают, в прокуратуре установили факт присвоения земель лесного фонда. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность семьи топ-чиновника. Поэтому перешли из государственной в частную собственность.

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В прокуратуре считали такие действия нарушением интересов государства и подали в суд.

После двух разбирательств в верховном суде, и многочисленных апелляций, в 2022 году Каневский горрайонный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры. Во время последнего апелляционного дела, суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу, поэтому постановление суда вступает в законное действие.

Как отмечают в генпрокуратуре, следующим шагом прокуратуры станет выполнение судебного решения - приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации.

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Экономическая правда

Хорошковский земля лес Генпрокуратура
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