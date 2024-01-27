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Минцифры совместно с Diia.City United проводят опрос технологических компаний

Суббота, 27 января 2024, 12:39 - Экономическая правда

Министерство цифровой трансформации Украины и Общественный союз "Объединение резидентов Дія Сити" (Diia.City United) проводят опрос технологических компаний о потенциальном развитии пространства Дія.City, использовании особых условий налогообложения, а также вопросов и проблем, возникающих в их деятельности.

Эта инициатива является важным этапом во взаимодействии с бизнес-средой для совместного формирования будущего технологического ландшафта Украины, в частности пространства Дія.City. Организаторы опроса приглашают лидеров ответственного технологического бизнеса поделиться своими мыслями, оценками и идеями, чтобы совместными усилиями сделать Украину лучшим местом для инноваций, развития и сотрудничества.

Пройти опрос можно до 28 января 2024 года, перейдя по ссылке

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Представители бизнеса призывают присоединиться к инициативе и внести свой вклад в формирование стратегических направлений развития Дія.City и инновационного сектора страны в целом.

Минцифра технології компании
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