Суд арестовал главу федерации спортивного покера по делу о подпольных покер-клубах

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Всеукраинской федерации спортивного покера за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

Об этом пишут liga.net и Forbes со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации на сайте федерации, президентом федерации спортивного покера является Сергей Ефименко.

23 января Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило о разоблачении сети подпольных покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе - тогда в БЭБ сообщили, что "организатору и трем сообщникам объявлено о подозрении".

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В Бюро заявили, что провели 3 обыска по адресам размещения покерных клубов - изъяли более 1,3 млн грн наличными в эквиваленте, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола и тому подобное.

Также в БЭБ сообщили об изъятии компьютерной техники, мобильных телефонов фигурантов и 38 столов для игры в покер, игральных карт и фишек.

"Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры - кэш-игру в покер.

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Кэш-игра проводится за средства лиц - участников игры. Она не имеет временных рамок, имеет четко фиксированные, не прогрессирующие ставки, которые игрок обязан сделать до того, как он получит карты и заявляет разрешительный размер фишек. В ходе игры администрация заведения отчисляет с игроков от каждого пота (банка) комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры", - добавили в Бюро.

По словам БЭБ, незаконная деятельность "прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, которая имеет отношение к спортивному покеру".

Экономическая правда