IT-компания Salesforce присоединяется к волне увольнений в отрасли, сокращая 700 работников 

Американский разработчик программного обеспечения Salesforce Inc. сокращает около 700 работников, присоединившись к другим технологическим компаниям, которые уволили работников в начале 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сокращения коснутся около 1% работников компании. В прошлом году Salesforce сократил численность персонала на 10%. По состоянию на конец октября в компании, базирующейся в Сан-Франциско, было почти 71 тыс сотрудники, согласно документу о ценных бумагах.

"Новые сокращения показывают, как индустрия технологий продолжает сосредотачиваться на сокращении расходов. Другие технологические компании, такие как Microsoft, Alphabet и Amazon также сообщили об увольнении в этом месяце", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Американская компания Alphabet Google заявила о сокращении сотни сотрудников в нескольких командах, также компанию покинут соучредители Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман поскольку технологический гигант продолжает сокращать расходы.

Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о планах сократить 15% своего штата в рамках плана внедрения новой организационной структуры и операционной модели.

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