FIFA продлила спонсорское соглашение с Visa до конца 2026 года

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Международная федерация футбола (FIFA) объявила о продлении партнерских отношений с международной платежной системой Visa до конца 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Подробности нового спонсорского контракта не разглашаются. При этом предыдущая восьмилетняя сделка (с 2014 по 2022 гг.) оценивалась в сумму более 170 млн долл.

Действие контракта с Visa будет распространяться на все крупные турниры FIFA, включая мужской чемпионат мира-2026 в Мексике, Канаде и США. Во время них компания будет иметь право рекламировать свои услуги и проводить презентации новых продуктов.

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А держатели карт получат доступ к закулисью мероприятий FIFA и смогут стать эксклюзивными участниками "различных инновационных акций в магазинах и онлайн-магазинах FIFA в течение всего срока партнерства", говорится в заявлении.

"Договор очень важен, поскольку Visa наш давний стратегический партнер, которого не хочется терять.

Мы работаем с Visa, поскольку они всегда стремятся улучшать свою работу и обеспечивать клиентам максимальный комфорт при выполнении платежных операций. Нам очень импонирует такой подход", - заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

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Сотрудничество Visa и FIFA началось в 2007 году, когда завершилось партнерство международной федерации с конкурентом - системой Mastercard.

По данным SportBusiness, FIFA в период с 2019 по 2022 гг. заработала на спонсорских сделках примерно 1,67 млрд евро - это на 4,6% больше, чем за предыдущие четыре года.

До 2026 года FIFA планирует увеличить общие доходы с 7,5 до 10 млрд долл благодаря новой финансовой стратегии для женского футбола и расширению числа участников мужского чемпионата мира с 32 до 48 команд.

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Экономическая правда