В Раде разрабатывают новую концепцию бронирования работников – глава экономкомитета

Группа народных депутатов совместно с представителями бизнеса, военными, а также аналитиками и экономистами разрабатывает концепцию бронирования, которая бы предоставила "белому" бизнесу более равные условия для бронирования критически важных военнообязанных сотрудников.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Мы хотим, чтобы бронь перестала быть привилегией, а стала доступной и тем, кому она реально сохранит производство", - пояснил он.

"Одни бизнесы получили возможность бронировать людей тысячами, когда другие оказались за бортом, потому что недотягивали до показателя по какому-то одному критерию. Поэтому, первая наша гипотеза заключается в том, что при отсутствии законных, правовых альтернатив для бронирования бизнес или оказывается под угрозой остановки, или же вынужден будет уходить в тень", – сообщил Наталуха.

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По его словам, отсюда вытекает вторая гипотеза: каждый бизнес, который готов официально нанимать сотрудников и честно платить налоги в госбюджет, как того требует чинное законодательство Украины, – важен.

"Нет разницы, это крупный экспортер с десятком тысяч работников или небольшое СТО на пять человек, которое ремонтирует волонтерам машины. Масштабы разные, но каждый делает важное дело, поддерживает работой наших сограждан, а налогами - наших защитников", - привел пример чиновник.

Наталуха подчеркнул, что для победы Украины государству нужно найти механизмы, как сохранить работу таких предприятий.

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"Отсюда и наш вывод, что никто не знает лучше самого работодателя, какой именно из сотрудников важен для бизнеса. Он знает, какую прибыль приносит работник, насколько он является критическим и незаменимым в его бизнес-модели. Поэтому если дать всем бизнесам возможность бронировать, более того - самим выбирать забронированных, это, по крайней мере, частично снимет тревожность и непредсказуемость, которая сложилась вокруг мобилизации", - заявил глава комитета.

Наталуха акцентировал внимание на том, что на данный момент нет никакого подготовленного законопроекта по этому вопросу, а сейчас лишь тестируется на справедливость или ошибочность определенных гипотез и предположений концепция, в рамках которой рассматривается идея самостоятельного бронирования сотрудников работодателями при условии работы "по белому".

"Далее, если одни гипотезы найдут подтверждение, а другие - опровержение, нас ждет еще и процесс презентации этой концепции и коллегам, и чиновникам, и руководству страны. Только после этого, когда (и если) концепция будет согласована, можно будет переходить к ее формализации, ведь это важно, чтобы все ответственные стороны были на одной странице и понимали, какие есть ожидания от этой идеи, а какие есть риски", - подчеркнул Наталуха.

Напоминаем:

Ранее в СМИ сообщалось о законопроекте, подготовленном депутатами экономического комитета парламента, в котором предлагается установить ежемесячный фиксированный платеж (1,5% военного сбора + 20 тыс. грн), после уплаты которого предприятие может забронировать сотрудника независимо от должности, однако суммарно забронировать можно будет не более 50% военнообязанных.

Согласно данными Минэкономики, по существующему сегодня порядку забронировано более 500 тыс. человек.