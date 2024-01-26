Новый мост через реку Десна возле Чернигова построят по уникальной технологии

Минвосстановления

Мост через реку Десна возле Чернигова, который возведут вместо разрушенного россиянами в марте 2022 года, будет построен с использованием уникальных технологий.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановления).

Конструкция сооружения будет иметь самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона.

"На практике это означает, что технологии, используемые при строительстве, учитывают современные нормы нагрузки и делают новый мост сверхстойким к трещинам", - пояснили в министерстве.

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К тому же новый мост станет самым длинным мостом через Десну - 628 метров.

Он будет иметь 4 полосы для движения, транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарную и пешеходную зоны, велодорожки, проезды для маломобильных групп населения.

Напоминаем:

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В марте 2022 года, когда Чернигов был в тактическом окружении врага, россияне сознательно уничтожили мост, который соединял город с киевским направлением. Взрыв обвалил два прогона моста.

После деоккупации области автомобильное сообщение Чернигова с Киевом Агентство восстановления обеспечило дорогой Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов. Начать восстановление моста через Десну сразу было невозможно. В частности, необходимо было разобрать завалы и разминировать территорию и дно реки.