В КГГА объяснили, почему видео с киевских камер наблюдения Hikvision не может никуда утекать

В Киевской государственной администрации отрицают расследование журналистов проекта "Схемы", которое показало, что камеры наблюдения китайского производителя Hikvision могут передавать информацию на серверы в Китай.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Заместитель Кличко подтвердил, что камеры видеонаблюдения Hikvision работают в Киеве. Однако отметил, что утечка информации с камер технически невозможна.

"Хочу подчеркнуть, что комплексная система видеонаблюдения Киева использует собственную закрытую сеть. Это означает, что передача информации производителю или другим посторонним лицам невозможна", - отметил он.

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Оленич подчеркнул, что система регулярно проверяется соответствующими органами безопасности, работает более 5 лет и никаких подобных инцидентов за это время не было зафиксировано.

Напоминаем:

Журналисты проекта "Схемы" установили, что сотни тысяч систем видеонаблюдения в Украине передают информацию на серверы китайского производителя. Это приводит к рискам безопасности.

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Самыми распространенными в Украине являются камеры китайских компаний Hikvision и Dahua. Импорт продукции обеих компаний в США запрещен из-за "угрозы национальной безопасности". Однако устройствами этих производителей (в том числе из-за сравнительно невысокой стоимости) массово пользуются во всем мире. В Украине таких камер - сотни тысяч. Их устанавливают как государственные предприятия и частные компании, так и простые украинцы.