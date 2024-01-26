Санкции США ударили по поставкам с нового российского завода по производству СПГ - Bloomberg

Введенные США санкции в отношении нового завода РФ по производству сжиженного природного газа в Сибири разрушили планы по началу экспорта этого ресурса.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Санкции Белого дома в отношении нового завода сжиженного природного газа в Сибири перечеркнули планы РФ начать экспорт в этом месяце", - говорится в статье.

Оператор завода "Новатэк" изо всех сил пытается найти покупателей с тех пор, как в ноябре были введены санкции, и первая отгрузка продукции отложили как минимум до февраля.

Реклама:

Иностранные партнеры по проекту "Арктик СПГ-2" заявили о форс-мажорных обстоятельствах своего участия. Кроме этого, давние клиенты, которые подписались на поставки, теперь не хотят их, опасаясь возмездия США.

Агентство отмечает, что международные санкции против российской нефтяной промышленности привели к тому, что Кремль собрал огромный теневой флот танкеров для обеспечения поставок нефти, но с газом все не так просто.

Это небольшой рынок с ограниченным количеством специализированных судов, которые тщательно отслеживаются и контролируются. "Арктик СПГ-2" должен использовать суда, способные пересекать покрытые ледяной коркой воды за Полярным кругом.

Реклама:

Следовательно, проект, который начал производить топливо в декабре, скорее всего, найдет покупателя на свою первую партию. Но ему, вероятно, будет трудно обеспечить стабильный бизнес или работать на запланированной мощности.

Напоминаем:

В декабре сообщалось, что иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор относительно участия в проекте.

Ранее США остановили поставки с российского "Арктик СПГ-2".

2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в санкционный список США.