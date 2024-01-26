ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине
Агентство ООН по делам беженцев предупреждает о замедлении предоставления помощи Украине в 2024 году.
Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Немецкому агентству прессы, передает zeit.de.
"Почти через два года после начала российской захватнической войны агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную и предупреждает о замедлении оказания помощи", - пишет издание.
По словам Гранди, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована.
Но в этом году сокращения были неизбежными.
"Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора - Германия, США и ЕС - размер помощи Украине еще не определяли", - говорится в публикации.
По словам Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах - еще 6,3 миллиона беженцев.
"Десять миллионов человек не живут в своих домах", - сказал Верховный комиссар.
Среди них - 1,3 миллиона украинцев в России. Такую цифру сообщает Москва. В то же время доступ УВКБ ООН к этим людям "очень ограничен".