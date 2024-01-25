MLS заблокировала трансфер игрока сборной США за $13 миллионов в московский "Спартак"

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Футбольная лига США и Канады Major League Soccer (MLS) заблокировала трансфер в московский "Спартак" за 13 млн долларов форварда "Далласа" Хесуса Феррейри из-за "рисков ведения бизнеса с российскими субъектами".

Об этом пишет The Athletic.

По данным издания, ФК "Даллас" получил предложение от "Спартака" в размере 13 млн долларов за Хесуса Феррейру, и принял его.

Сам футболист хотел перейти и вел переговоры относительно личных условий контракта, однако MLS сообщила всем сторонам, что сделка не будет заключена.

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"Клубу и футболисту сообщили, что существуют риски для американских структур, которые ведут бизнес с российскими субъектами хозяйствования.

MLS имеет право заблокировать трансфер, поскольку все документы и трансферы проходят через офис MLS", - пишет The Athletic.

ФК "Даллас" отказался от комментариев.

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Отмечается, что это не первый случай, когда MLS блокирует потенциальный трансфер в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году MLS вмешалась, чтобы остановить потенциальную сделку между "Нью-Йорк Ред Буллз" и московским "Локомотивом" за Кристиана Касереса стоимостью 5 миллионов долларов. Прошлым летом полузащитник перешел во французскую "Тулузу".

23-летний Хесус Феррейра провел 157 матчей за первую команду "Далласа", на его счету 50 голов и 28 результативных передач в MLS, в том числе 32 гола и 13 голевых передач за последние два сезона. Он забил 15 голов в 23 матчах за сборную США, а также сыграл со сборной США на Чемпионате мира 2022 года.

"Интерес к Феррейре был как в Европе, так и в Мексике, но предложение от московского "Спартака" удовлетворило все стороны", - пишет издание со ссылкой на источники.

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Экономическая правда