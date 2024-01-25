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Укр / Рус

В "Дії" запустили продажу четырех новых именных военных облигаций

Четверг, 25 января 2024, 17:35 - Лия Ильченко

В приложении "Дія" запущена продажа именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам - Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По информации министра, облигации имеют следующие ставки и даты выплат:

  • "Железный Порт": ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024
  • "Аскания-Нова": ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024
  • "Джанкой": ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025
  • "Керчь": ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025

"Покупайте их, делайте вклад в победу, а потом получайте свои средства обратно с процентами", - призвал министр.

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Напоминаем:

Военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали.

За покупку облигаций не платится никаких комиссий или дополнительных платежей.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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