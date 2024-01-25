В "Дії" запустили продажу четырех новых именных военных облигаций
Четверг, 25 января 2024, 17:35 -
В приложении "Дія" запущена продажа именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам - Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По информации министра, облигации имеют следующие ставки и даты выплат:
- "Железный Порт": ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024
- "Аскания-Нова": ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024
- "Джанкой": ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025
- "Керчь": ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025
"Покупайте их, делайте вклад в победу, а потом получайте свои средства обратно с процентами", - призвал министр.
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Напоминаем:
Военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали.
За покупку облигаций не платится никаких комиссий или дополнительных платежей.
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