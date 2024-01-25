ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений

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Европейский центробанк (ЕЦБ) снова сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую - 4,5%, по маржинальной кредитной линии - 4,75%, по депозитной линии - 4%.

Об этом говорится в заявлении ЕЦБ.

"Совет управляющих решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Полученная информация в целом подтвердила предварительную оценку среднесрочных прогнозов инфляции.

Кроме связанного с энергоносителями повышения базисного эффекта на общую инфляцию, тенденция к снижению базовой инфляции продолжается, а прошлые повышения процентных ставок продолжают усиленно влиять на условия финансирования. Жесткие условия финансирования подавляют спрос, и это способствует снижению инфляции", - говорится в заявлении.

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Согласно текущей оценке ЕЦБ, все три ключевые ставки находятся на тех уровнях, которые при поддержке в течение достаточно длительного времени будут иметь существенный вклад в возвращение инфляции к целевому показателю в 2%, считает ЕЦБ.

ЕЦБ может снизить ключевые процентные ставки летом 2024 года, заявила ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард. При этом, по ее словам, уровень неопределенности все еще высок и есть отдельные индикаторы, которые пока не закрепились на том уровне, на котором их хотят видеть в регуляторе.

ЕЦБ держит ставки на одном уровне с сентября 2023 года: тогда он повысил их в десятый раз подряд. Последний раз перед этим регулятор сохранил их на нынешнем уровне в декабре.

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Экономическая правда