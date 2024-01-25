НБУ ожидает, что количество мигрантов вырастет, но это будет меньше влиять на валютный рынок

Национальный банк ожидает, что в следующем году в Украину вернутся около 400 тысяч мигрантов, в этом году будет незначительное количество выезжающих из страны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ответ на вопросы журналиста ЭП во время пресс-брифинга.

"На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов, и уже в следующем году, по мере реализации снижения рисков безопасности, мы ожидаем возвращения около 400 тыс человек", - сказал Николайчук.

По его словам, украинские мигранты продолжают генерировать достаточно значительный отток валюты.

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В 2022 году этот отток составил почти 20 млрд долл, в прошлом году он немного сократился и составил около 18 млрд долл.

В этом году регулятор ожидает, что эти объемы будут несколько меньше, что связано с адаптацией наших мигрантов за рубежом и изменением налоговой резидентности нашими мигрантами.

"Ожидаем, что в этом году эти объемы сократятся примерно до 13 млрд долл. США", – сказал Николайчук.

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Также он добавил, что расчеты украинских мигрантов за границей составляют 35 млн долл в день.

Напоминаем:

Национальный банк улучшил оценку роста реального ВВП в 2023 году с 4,9% в октябрьском макропрогнозе до 5,7%, сохранил ожидание роста в 2024 году на уровне 3,6% и ухудшил прогноз на 2025 год – на 0,2 п.п. . до 5,8%.