Антимонопольный комитет разрешил МХП приобрести компанию по переработке овощей

Антимонопольный комитет разрешил агрохолдингу "МХП" приобрести акции ООО "Овочева скарбныця", занимающегося переработкой и консервированием овощей.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение ЧАО "МХП" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Овочева скарбныця", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе правления общества", - сообщает Антимонопольный комитет.

Напоминаем:

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ООО "Овочева скарбныця" создано в 2014 году с производственными мощностями в пгт Бородянка Киевской области. Специализируется на переработке и консервировании фруктов и овощей, производстве готовой еды и блюд, неспециализированной оптовой торговле.

Предприятие владеет ТМ "Славянка", под которой продает чищенную, нарезанную и вакуумированную овощную продукцию в ряде торговых сетей Украины.

Размер уставного капитала ООО "Овочева скарбныця" - 100 тыс. грн. Предприятие принадлежало Сергею Дубинину, в прошлом – директору ООО "МХП Фудсервис".

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"МХП", крупнейший производитель курятины в Украине, за первое полугодие 2023 года·получил чистую прибыль 67 млн долларов по сравнению с убытком 89 млн долларов в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% – до 1,555 млрд долларов.