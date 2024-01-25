Антимонопольный комитет разрешил МХП приобрести компанию по переработке овощей
Антимонопольный комитет разрешил агрохолдингу "МХП" приобрести акции ООО "Овочева скарбныця", занимающегося переработкой и консервированием овощей.
Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.
"Предоставлено разрешение ЧАО "МХП" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Овочева скарбныця", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе правления общества", - сообщает Антимонопольный комитет.
Напоминаем:
ООО "Овочева скарбныця" создано в 2014 году с производственными мощностями в пгт Бородянка Киевской области. Специализируется на переработке и консервировании фруктов и овощей, производстве готовой еды и блюд, неспециализированной оптовой торговле.
Предприятие владеет ТМ "Славянка", под которой продает чищенную, нарезанную и вакуумированную овощную продукцию в ряде торговых сетей Украины.
Размер уставного капитала ООО "Овочева скарбныця" - 100 тыс. грн. Предприятие принадлежало Сергею Дубинину, в прошлом – директору ООО "МХП Фудсервис".
"МХП", крупнейший производитель курятины в Украине, за первое полугодие 2023 года·получил чистую прибыль 67 млн долларов по сравнению с убытком 89 млн долларов в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% – до 1,555 млрд долларов.