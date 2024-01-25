У Шмыгаля опровергают заявление Фицо, что Украина готова продлить "газовое соглашение" с Россией

Украина отрицает слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, о том, что есть готовность продлить соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истекает в конце этого года.

Об этом пишет агентство Bloomberg, которое получило комментарий в пресс-службе украинского премьера Дениса Шмыгаля в ответ на заявление премьер-министра Словакии, который после встречи с главой правительства Украины заявил, что это возможно.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость", - сказал Фицо в видеообращении на фейсбук.

"Это означает, что мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время", - отметил Фицо.

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В то же время в украинском Кабмине эти слова категорически опровергли.

"Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт заканчивается в конце года. Мы не собираемся разговаривать с россиянами и продлевать контракт", - сообщили Bloomberg в Кабинете министров.

Bloomberg также обратилось в ПАО "Газпром". Но там от комментариев отказались.

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Однако, как пишет агентство, даже без нового соглашения существует вероятность того, что "Газпром" сохранит поставки желающим покупателям из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине.

Этот вариант "Газпром" может использовать через аукционы мощностей. Такое развитие событий предполагают аналитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

"Газпром" уже использовал такие бронирования и ранее для поставок газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа", пересекающему Беларусь и Польшу. Но они закончились после того, как вторжение в Украину вызвало взаимные санкции между Москвой и Варшавой.

Напоминаем:

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" было заключено в декабре 2019 года. Действие соглашения заканчивается в декабре 2024 года.

На сегодня российский газ идет через территорию Украины в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.