Нацбанк улучшил ожидания по инфляции на 2024 год

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%.

Об этом сообщили во время брифинга по вопросам монетарной политики.

"Инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат", - сообщили в Нацбанке.

Несмотря на это, там ожидают, что инфляция будет оставаться контролируемой и по итогам года составит 8,6%.

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"В 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году - до цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего снижение рисков безопасности, что предполагается в прогнозе. Это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ", - добавили в НБУ.

Напоминаем:

Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

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