НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

Об этом стало известно из брифинга НБУ.

"Это решение согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. на горизонте монетарной политики", - отметил председатель правления НБУ Андрей Пышный.

Глава регулятора отметил, что в прошлом году инфляция существенно замедлилась, в том числе благодаря последовательной монетарной политике НБУ.

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"Несмотря на продолжение российской агрессии, в прошлом году инфляционное давление существенно снизилось. В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре", - добавил Пышный.

По его словам, ослаблению ценового давления в значительной степени способствовали высокие урожаи и снижение мировых цен на энергоносители. Также важную роль играл мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

В то же время замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует и о весомом влиянии последовательной монетарной политики Нацбанка, в частности мер по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Эти меры способствовали улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

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В Нацбанке ожидают, что несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году, она будет оставаться умеренной и вернется к целевому диапазону уже в 2025 году.

Экономическая правда