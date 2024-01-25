"Укрпочта" решила разгрузить почтовые отделения: в 2024 году будет создана сеть грузовых отделений 

"Укрпочта" создает собственную сеть грузовых отделений, в 2024 году запланировано открытие 41 точки приема габаритных грузов в областных центрах.

Об этом говорится в сообщении национального почтового оператора.

"Анализируя запросы клиентов и партнеров и спрос на услуги, компания реализует проект грузовых отделений, специализирующихся на приеме и выдаче отправлений. Это позволит избежать очередей в отделениях, которые также принимают оплаты по счетам, в частности за коммунальные услуги и выдают пенсии", - сообщили в "Укрпочте".

Отмечается, что в грузовых отделениях "Укрпочты" будет доступно отправление международных посылок и по Украине весом до 30 кг с максимальной стороной 200 см. Также будет доступна оплата наложенным платежом и покупка упаковки.

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Кроме того, в грузовых отделениях будет предусмотрена фронт-линия для приема мелких отправлений и рампа с возможностью подъезда пяти- и десятитонных грузовиков.

В перспективе рассматривается повышение весовых критериев или работа без весовых ограничений, уточнили в "Укрпочте".

В рамках проекта уже переформатировано 13 отделений в Харькове, Одессе, Хмельницком и Черновцах. Кроме того, новое отделение открыто в Харькове по адресу проспект Героев Харькова, 118. В будущем, открывая новые грузовые отделения, будут ориентироваться на ключевые города страны с населением 80 тыс. и более, сообщили в "Укрпочте".

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В частности, грузовые отделения закрытого типа будут размещаться на территории корпоративных клиентов, в частности, компаний ROZETKA, Yves Rocher и "Эпицентр".

"Клиенты хотят получать качественный сервис, поэтому рынок направляет куда двигаться, несмотря на все трудности военного времени. "Укрпочта" запускает грузовые отделения, максимально адаптированные к приему и выдаче больших объемов отправлений. Для существенного ускорения логистических процессов предусмотрен контейнерный обмен", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Иосифа Борнака.

Напоминаем:

"Укрпочта" предоставляет почтовые, финансовые и другие услуги в стационарных и передвижных отделениях в более 27 тыс. населенных пунктов Украины. Благодаря сотрудничеству "Укрпочты" с почтовыми операторами других стран украинцам доступны около 660 тыс. отделений за рубежом.