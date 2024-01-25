Производителям "зеленого" электричества поставили ультиматум: есть только сутки на исправление контрактов

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" предупредило производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу, что у них есть время до конца дня, 25 января, для того, чтобы привести договоры купли-продажи в соответствие с типовым договором, утвержденным НКРЭКУ накануне, 24 января.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте "Гарантированного покупателя" утром 25 января.

В противном случае "Гарантированный покупатель" предупреждает, что не будет платить производителям из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

"Просим в срок не позднее 25 января 2024 года (включительно) проекты дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу и договора об участии в балансирующей группе гарантированного покупателя корректно заполнить, подписать их квалифицированной электронной подписью (КЭП), и НЕМЕДЛЕННО вернуть на адрес ddr@gpee.com.ua, с последующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ отправкой оригиналов в бумажном виде в 2-х экземплярах, подписанных со своей стороны", - говорится в сообщении.

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Как следует из сообщения, такое требование выдвинули в связи с утверждением НКРЭКУ 24 января 2024 года типового договора купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу.

"В случае невыполнения участником балансирующей группы гарантированного покупателя указанных выше требований, предоставленные таким участником балансирующей группы гарантированного покупателя прогнозные данные отпуска электрической энергии не учитываются гарантированным покупателем, администратором коммерческого учета не учитываются фактические данные отпуска электрической энергии электроустановками такого участника балансирующей группы гарантированного покупателя, приостанавливаются обязательства купли-продажи электрической энергии", - предупредил "Гарантированный покупатель".

Напоминаем:

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Балансировочная группа "ГарПока" насчитывает более 920 участников с общей мощностью 7,5 тыс. МВт.

За 2023 год "Гарантированный покупатель заплатил промышленным производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу только 60,05% от поставленной в рынок электроэнергии.

Долг перед "зеленой" генерацией за прошлый год составляет 19,1 млрд грн.

В 2022 году уровень расчетов составил 55,3%.

В то же время задолженность НЭК "Укрэнерго", выполняющей спецобязательства по компенсации "зеленых" тарифов, за 2022-2023 годы составляет 31,5 млрд грн, что на 1 млрд грн меньше, чем на конец ноября прошлого года.