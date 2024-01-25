Переоформление авто через "Дію": услугой уже воспользовались 10 тысяч раз

В приложении "Дія", по последним данным, уже осуществлено 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Укринформ.

"Есть одна интересная функция, о которой сейчас все говорят, и она достаточно актуальна – это перерегистрация транспортного средства, фактически – реализация транспортного средства. Вы знаете, что эта функция была введена с 20 декабря. И именно сегодня была осуществлена 10-тысячная перерегистрация транспортного средства в "Дії", – рассказал он.

По словам Тимченко, в МВД уверены, что количество переоформлений в электронном виде будет только увеличиваться.

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"Мы говорим о том, что 10 тысяч транспортных средств было перерегистрировано от 20 декабря… Каждое действие требует присутствия двух граждан, поэтому фактически 20 тысяч граждан получили сервисные услуги, не обращаясь в сервисные центры", – подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос, сколько времени занимает процесс перерегистрации автомобиля, если на нем нет отягощений, Тимченко уточнил, что этот процесс может занять до 15 минут.

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Напомним:

20 декабря 2023 в приложении "Дія" заработала долгожданная для многих украинцев функция - перерегистрация авто онлайн.