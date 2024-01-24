Google урегулировал иск на $1,67 миллиарда по патентам на ИИ-чипы

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Корпорация Google заключила мировое соглашение в судебном процессе о нарушении патентных прав на чипы, которые используются для технологии искусственного интеллекта компании.

Об этом пишет Reuters.

Мировое соглашение было достигнуто в тот самый день, когда должны были начаться заключительные слушания в судебном процессе по иску компании Singular Computing, которая требовала возмещения убытков в размере 1,67 млрд долларов за якобы неправомерное использование Google ее инноваций в сфере компьютерной обработки данных.

Представители Google и Singular подтвердили сделку, но не предоставили деталей.

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Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания не нарушала патентные права Singular и что она "рада решению этого дела".

Компания Singular, основанная ученым-компьютерщиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, утверждала, что Google включила его технологию в процессоры, которые поддерживают функции искусственного интеллекта в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах Google.

Так, в жалобе Singular от 2019 года говорилось, что Бейтс делился своими инновациями в области компьютерной обработки с Google в период с 2010 по 2014 год.

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Singular утверждала, что тензорные процессоры Google, которые расширяют возможности искусственного интеллекта технологического гиганта, копируют технологию Бейтса и нарушают два патента.

Эокномическая правда