Более 3 триллионов долларов незаконных средств прошло через мировую финансовую систему в 2023 году

В 2023 году через глобальную финансовую систему прошло около 3,1 трлн долл незаконных средств, которые используются для финансирования преступности.

Об этом говорится в отчете фондовой биржи Nasdaq.

Отмечается, что незаконные средства, отмытые через глобальную финансовую систему, чаще всего направляли на торговлю людьми и наркотиками и финансирование терроризма.

Всего из более 3 трлн долл незаконных средств Nasdaq обнаружил, что 782,9 млрд долл были связаны с оборотом наркотиков, а 346,7 млрд долл - с торговлей людьми. Кроме того, в отчете подчеркивается, что около 11,5 млрд долл было использовано для финансирования терроризма.

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Также более 485 млрд долл было потеряно из-за мошеннических схем и банковских махинаций.

Кроме освещения ошеломляющих масштабов финансовых преступлений, в отчете представлены мысли о том, как лучше решать проблему.

"Этот отчет является важным шагом к пониманию масштабов финансовых преступлений. Объединив цифры с перспективами финансовых учреждений и историями человеческого влияния, теперь мы имеем глубокое представление о полном масштабе проблемы. Финансовые учреждения находятся на передовой предотвращения финансовых преступлений и защиты клиентов от вреда, но они не могут сделать это в одиночку. Именно поэтому мы находимся в авангарде объединения всей экосистемы, чтобы разработать новые способы решения этой проблемы", – сказал исполнительный вице-президент Nasdaq по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями Брендан Бразерс.

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Экономическая правда.