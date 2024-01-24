В Украине каждый третий айтишник боится потерять работу – исследование

В Украине каждый третий IT-специалист боится потерять работу, выше всего риск остаться без работы оценивают тестировщики, меньше всего - проектные менеджеры и менеджеры высшего звена.

Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine.

Отмечается, что почти половина ІТ-специалистов (48%) отметили изменения в своей работе в прошлом году. В частности, 34% изменили проект внутри компании, почти столько же, 33%, перешли на новое место работы. Еще 12% оказались в резерве (bench).

Также на момент исследования 6% IT-специалистов были безработными, в мае 2022 года этот показатель составлял 4,8%.

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инфографика: IT Research Ukraine

"В рамках исследования также опросили СЕО и HR-специалистов, представителей более 400 техкомпаний Украины. Более половины (58%) отметили, что спрос на новые кадры в компаниях снизился, почти четверть отметили увеличение количества вакансий. 57% компаний на период опроса имели переведенных в резерв работников", - говорится в сообщении.

Кроме того, подавляющее большинство (85%) компаний продолжили найм на открытые должности. В то же время, 56% HR отметили, что компании нанимают специалистов с уровнем квалификации Junior.

По словам руководительницы команды исследований Львовского IТ Кластера Ярины Возняк, на второй год полномасштабной войны усиливаются тенденции, присущие рынку работодателя: количество кандидатов в разы превышает количество вакансий. Тем не менее, также появились вакансии, спрос на которые растет, а именно специалисты по продажам, лидогенерации и маркетингу.

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Добавляется, что по сравнению с прошлым годом IT-специалистов становятся более пессимистичными. Почти половина думают, что в этом году количество вакансий будет уменьшаться. И лишь каждый четвертый верит, что предложений станет больше. Зато ожидания HR-специалистов несколько позитивнее. 30% убеждены, что вакансий станет больше, а 42% ожидают, что ситуация останется без изменений.

Напомним:

Впервые с начала большой войны в Украине снизились зарплаты ИТ-разработчиков - в декабре 2023 года медианная зарплата снизилась до 3300 долларов с 3435 долларов полгода назад.