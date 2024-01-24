Агентство Netpeak стало первым официальным продавцом рекламы в Telegram в Украине

Диджитал-агентство Netpeak стало первым в Украине продавцом рекламы в Telegram.

Об этом сообщил основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.

"Группа диджитал агентств Netpeak становится официальным реселлером Telegram Ads в Украине", - отметил он.

По словам Бородатюка, все доходы от реселерства Telegram Ads будут направляться в адрес фондов и общественных организаций с публичной отчетностью.

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"Для нас здесь не вопрос денег. Мы решились стать партнером Telegram (сейчас мы сертифицированные партнеры Google, Facebook, Amazon, TikTok, Microsoft) и тем самым открыть украинскому бизнесу возможность рекламировать себя на этой платформе", - отметил он.

Бородатюк подчеркнул, что агентство Netpeak, принимая решение стать реселлером Telegram, исходило из следующих соображений:

Telegram обогнал "телевизор", это супер популярный мессенджер, через который 72% украинцев узнают новости, - надо заботиться об информационной безопасности там, а это может делать только команда из Украины.

"Крайне важно иметь именно украинскую компанию, которая будет в том числе модерировать рекламное пространство украинского потребителя в Telegram и искоренять ростки пророссийских нарративов", - отметил Бородатюк.

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"Украинцы уже смогли сделать так, чтобы модерация Facebook и Instagram осуществлялась не из страны-ошибки, и все еще продолжается работа над тем, чтобы эти соцсети модерировались украинскими командами. В случае Telegram модерация рекламных аккаунтов будет проходить сразу через украинскую команду", - добавил он.

Telegram Ads может стать мощным инструментом для украинских бизнесов.

В Украине примерно 350 000 малых бизнесов. Также большое количество средних бизнесов, которые могли бы использовать инструменты Telegram Ads, среди которых возможность таргетироваться на целевые тематики, отдельные каналы и города пользователей.

Тестовый период использования Telegram Ads в Украине показал высокую эффективность этого канала. Медийные и бизнес-показатели выполняются гораздо быстрее, чем во многих других инструментах. Это происходит за счет новизны формата и низкой конкуренции.

Telegram - распространенный и приемлемый мессенджер для коммуникации с украинцами официальными органами и госучреждениями.

Многие органы государственной власти страны имеют свои официальные каналы в Telegram, в частности ВРУ, СБУ, ГУР МО Украины, МВД, президент, премьер-министр и др.

Telegram не является российской компанией.

"Нашей командой были проведены процедуры Know Your Client (KYC) и Anti-Money Laundering (AML), в результате которых было установлено, что Telegram не является компанией, которая зарегистрирована в Российской Федерации или других подсанкционных странах, не имеет там представительств и не является подсанкционной/запрещенной в Украине (СНБО, НАПК, другими органами), США и другими цивилизованными странами мира", - отметил Бородатюк.

Напоминаем:

Telegram Ads появился в декабре 2021-го, однако, чтобы воспользоваться им, компании, по условиям сервиса, должны были вносить минимальный аванс в размере 2 млн евро. Из-за этого мелким рекламодателям приходилось покупать рекламу через реселлеров или договариваться с каналами напрямую.