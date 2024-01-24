Капитализация Microsoft достигла $3 триллионов на фоне оптимизма относительно искусственного интеллекта

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Корпорация Microsoft в среду достигла исторической рыночной оценки в 3 трлн долларов на фоне оптимизма в отношении развития искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции компании выросли на 1,3% до 403,95 долл за штуку, в результате чего ее рыночная капитализация достигла 3 трлн долл.

"Этот порог закрепляет за Microsoft статус одной из крупнейших публичных компаний. Она ненадолго опередила по капитализации Apple Inc., которая в прошлом году стала первой компанией, достигшей отметки в 3 триллиона долларов, но впоследствии снова опустилась ниже производителя iPhone, и с тех пор эти две компании занимают одинаковые позиции на рынке", - пишет агентство.

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В значительной степени рост отражает энтузиазм инвесторов в отношении ИИ и его потенциала для ускорения роста как прибыли, так и дохода. Microsoft, благодаря своему партнерству с OpenAI, считается одним из крупнейших бенефициаров ИИ. Она выпустила сервисы с поддержкой ИИ для клиентов.

Прогнозируется, что спрос на услуги искусственного интеллекта, а также облачные вычисления будут способствовать долгосрочным тенденциям роста Microsoft. Согласно данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что в 2024 финансовом году доход компании вырастет почти на 15%, что быстрее, чем в технологическом секторе в целом.

Такой рост привел к тому, что Microsoft стала одной из самых популярных акций на Уолл-стрит. Более 90% аналитиков, которых отслеживает Bloomberg, рекомендуют покупать акции, а средний прогноз аналитиков указывает на рост примерно на 7% от текущего уровня.

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Экономическая правда