Закупки 400 категорий лекарств и 92 медустройств будут осуществляться исключительно через Prozorro Market

Кабинет министров расширил перечень медицинских товаров, которые являются обязательными для покупки через электронный каталог Prozorro Market.

Об этом сообщает госпредприятие "Медицинские закупки Украины" со ссылкой на постановление правительства №34.

Отмечается, что соответствующие изменения по медустройствам уже вступили в силу.

Относительно лекарств - нововведения начнутся с 1 марта 2024 года.

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В целом, для покупки через электронный каталог будут обязательными более 400 категорий лекарств и 92 категорий медицинских устройств.

В 2023 году более 1,6 тыс. клиентов провели 13 тыс. транзакций, используя Prozorro Market для покупки лекарств и медицинских устройств.

Общая стоимость медтоваров, приобретенных через электронные каталоги в 2022 году, составила $28 млн, в 2023 году - $2,5 млрд.

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Напоминаем:

Электронный каталог Prozorro Market работает на принципе рынка и бесплатный для клиентов. Медицинскую часть каталога администрируют специалисты Министерства здравоохранения.