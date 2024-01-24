Катар задерживает поставки СПГ в Южную Европу на фоне кризиса в Красном море

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Катар, один из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), задерживает некоторые поставки в Европу, поскольку кризис в Красном море приводит к увеличению времени транспортировки.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам осведомленных трейдеров, Катар сообщил некоторым европейским покупателям о задержках и изменил график поставок.

Трейдеры заявили, что Катар, чтобы выполнить контрактные обязательства, перенаправляет поставки из других мест и заменяет их на доступные грузы вблизи Европы.

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С 15 января Катар перенаправил по меньшей мере шесть грузов, предназначенных для Европы, в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки вместо более короткого маршрута через Красное море и Суэцкий канал, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg.

"Обходные пути заставляют использовать суда дольше, чем планировалось, ограничивая количество судов, доступных для следующих грузов.

Груз СПГ QatarEnergy, запланированный на начало февраля на терминале Edison в Адриатическом море в Италии, теперь перенесли на конец месяца", - пишет агентство.

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В заявлении QatarEnergy говорится, что события в Красном море "могут повлиять на график некоторых поставок, поскольку они осуществляются альтернативными маршрутами", но отмечается, что производство продолжается бесперебойно.

В сообщении для рынка Edison подтвердила, что партия, назначенная на 31 января - 5 февраля, не будет доставлена в запланированный срок.

"Сейчас рынок газа в основном пережил перебои в Красном море, где атаки йеменских боевиков-хуситов заставили много торговых судов обходить этот район.

Европейские фьючерсы на газ приближаются к шестимесячному минимуму на фоне высоких запасов, мощного производства возобновляемых источников энергии, подавленного промышленного спроса и большого количества альтернативных поставок СПГ", - добавляет Bloomberg.

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Экономическая правда