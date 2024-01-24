Приватбанк за 2023 год нарастил чистую прибыль на 7,6 миллиардов

Государственный Приватбанк заработал 37,76 млрд грн чистой прибыли в течение 2023 года, что на 7,6 млрд грн превосходит финрезультат 2022 года.

Об этом говорится в сообщении банка.

Так, чистая процентная прибыль банка совокупно выросла на 19,7 млрд грн.

В банке уточнили, что 3 млрд грн из этой суммы обеспечено процентной политикой регулятора на протяжении 2023 года. Таким образом чистая процентная прибыль банка достигла уровня 59,6 млрд грн. В то же время чистая комиссионная прибыль выросла на 20%, достигнув 24,4 млрд грн.

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"В условиях роста бизнеса операционные расходы выросли всего на 8%, оставаясь под пристальным управленческим контролем", - сказано в релизе.

Как сообщает госбанк, прибыль до налогообложения составила 72,8 млрд грн, по сравнению с 34,8 млрд грн в предыдущем году.

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