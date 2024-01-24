Минфин понизил ставку по 3-летним ОВГЗ впервые за 2 месяца

Министерство финансов на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма во вторник смогло понизить ставку отсечения только трехлетних облигаций – до 18,5% с 18,6%, на которых она удерживалась два предыдущих месяца.

Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, спрос на всех трех аукционах не дотягивал до потолка предложения, который был установлен на уровне по 4 млрд грн по 10-месячным и 21-месячным бумагам и 1 млрд грн – по трехлетним.

В результате Минфин отклонил лишь одну из 52 заявок – всего на 0,4 млн грн, которая была подана на покупку трехлетних ОВГЗ под 18,6% годовых, а суммарный объем размещения упал до 2,2 млрд грн с 6,6 млрд грн неделей ранее.

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При этом больше всего было продано 21-месячных бумаг – на 1,64 млрд грн, тогда как 10-месячных – на 0,29 млрд грн и трехлетних – на 0,26 млрд грн.

Помимо того на аукционе по продаже 14-месячных долларовых ОВГЗ Минфин смог разместить все выставленные на 100 млн долларов по номиналу облигации, так как спрос достигал 135,9 млн долларов.

Однако несмотря на такое превышение, ставка отсечения осталась на уровне 4,66% годовых, и все, чего удалось добиться продавцу, это снижения средневзвешенной ставки с 4,66% до 4,65% годовых.

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