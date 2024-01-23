Польша и страны Балтии предлагают ЕС запретить импорт российского СПГ - СМИ

Польша и страны Балтии предлагают включить в новые санкции ЕС запрет на импорт российского сжиженного газа и алюминия, а также меры по усложнению обхода санкций.

Об этом сообщает RMF24.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что кроме запрета импорта сжиженного газа и алюминия из России, предложение Польши и стран Балтии предусматривает ряд других решений, призванных препятствовать экономическому и технологическому развитию Москвы.

Соответственно, новые санкции ЕС могут включать запрет на научное сотрудничество и финансирование исследований для РФ, дальнейшие меры для борьбы с обходом Москвой санкций, усиление санкций в авиационном секторе и расширение списка запрещенных беспилотных летательных аппаратов.

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Также Польша и страны Балтии выступают за секторальное санкционное давление на Беларусь. Они считают, что это поможет предотвратить использование Беларуси Россией для обхода санкций ЕС.

Добавляется, что предложения будут включены в переговоры в рамках 13-го пакета санкций ЕС против России. Зато утверждение пакета запланировано на 24 февраля 2024 года.

Напомним:

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Европейский Союз собирается ввести эмбарго против российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций.

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