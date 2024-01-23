"Укргидроэнерго" выполнило обязательства по ПСО за 2023 год на почти 24 миллиарда

фото: укргидроэнерго

"Укргидроэнерго" заявило, что за 2023 год компенсировало разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и стоимостью доступной электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) почти на 24 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Отмечается, что компания провела сверку данных по выполнению обязательств ПСО в 2023 году с ГП "Гарантированный покупатель". За прошлый год было выставлено счетов на сумму 23666,88 млн грн.

"Мы полностью выполнили обязательства по ПСО за 2023 год. По сравнению с 2022 годом ПСО увеличилось на 3 млрд. Мы продолжаем покрывать разницу в тарифах для бытовых потребителей, несмотря на то, что ПСО для нас несет значительную финансовую нагрузку", - заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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С начала 2024 года "Укргидроэнерго" уже отпустило электроэнергии в рамках ПСО на сумму более 2 млрд грн.

Ранее, 11 января 2024 года, "Энергоатом" сообщил, что полностью выполнил свои возложенные специальные обязанности (ПСО) по обеспечению населения доступной электроэнергией.

По словам "Энергоатома", с начала 2023 года за услугу ПСО он заплатил "Гарантированному покупателю" почти 128 млрд грн, тогда как ожидаемая стоимость была более чем на 7 млрд грн меньше. В результате компании удалось уменьшить общий долг за услуги ПСО почти на 4 млрд грн в 2023 году, добавили в компании.

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Правительство продлило действие ПСО в Украине до 30 апреля 2024 года. Такое решение приняли для уменьшения финансовой нагрузки на бытовых потребителей из-за сложной экономической ситуации, вызванной полномасштабной войной.

Как следствие, цена на электроэнергию для населения и в дальнейшем составит 2,64 грн за кВт-ч.

Экономическая правда