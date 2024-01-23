Данные 15 миллионов пользователей Trello оказались в открытом доступе

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Данные о 15 млн пользователей многоплатформенной системы управления проектами Trello оказались в даркнете, в компании уверяют, что несанкционированного доступа не было.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что пользователей Trello о масштабной утечке данных предупредила служба Have I Been Pwned, которая оповещает людей, когда их электронная почта появляется среди украденных данных. Соответственно, данные более 15 млн пользователей Trello начали продавать на одном из популярных хакерских форумов.

Вероятно, инструмент управления проектами не был взломан напрямую, однако хакерам удалось собрать данные о пользователях Trello, изъяв их с сайта. "В январе 2024 года данные были изъяты из Trello и выставлены на продажу на популярном хакерском форуме", - говорится в электронном письме Have I Been Pwned.

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Среди слитых данных пользователей есть их электронные адреса, полные имена, логины, а также другую информацию об учетной записи.

В Have I Been Pwned ссылаются на сообщение, опубликованное на X (Twitter) со снимком экрана с хакерского форума Dark Web. На скриншоте утверждается, что для покупки данных хакер предлагает заинтересованным лицам связаться с ними через сервис обмена Telegram.

Представитель Trello заявили, что им известно о заявлениях относительно данных профиля пользователя. "Мы завершили исчерпывающее расследование и не нашли доказательств того, что эти данные были собраны путем несанкционированного доступа. Все доказательства указывают на то, что злоумышленник проверял уже существующий список электронных адресов на соответствие общедоступным профилям пользователей", — сообщили в компании.

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Экономическая правда.