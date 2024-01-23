23 января США ввели санкции против российского хакера, причастного к атаке на компанию Medibank в Австралии.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в координации с Австралией и Великобританией внесло в список Александра Ермакова, хакера, который сыграл ключевую роль в атаке с использованием программы-вымогателя на Medibank Private Limited в 2022 году", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Брайана Нельсона, российские киберпреступники продолжают осуществлять разрушительные атаки против Соединенных Штатов и стран-союзников с целью кражи конфиденциальных данных.

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"Ермаков - гражданин России и киберпреступник. Он был подвергнут санкциям за участие в краже и размещении в даркнете 9,7 миллиона записей, содержащих личную информацию австралийцев, включая имена, даты рождения, номера Medicare и конфиденциальную медицинскую информацию", - говорится в сообщении Минфина США.

Напоминаем:

В октябре 2022 года Ермаков проник в сеть одной из крупнейших частных страховых компаний Австралии Medibank.

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Ермаков похитил личную информацию и конфиденциальную медицинскую информацию, связанную примерно с 9,7 миллионами клиентов и представителей компании.

Целью таких действий обычно является финансовая выгода.