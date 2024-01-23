Кризис в Красном море начинает влиять на прибыли мировых компаний – Bloomberg

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Поскольку кризис в Красном море мешает поставкам всего, от автомобилей до энергоносителей, это лишь вопрос времени, когда стремительный рост расходов и напряженность в цепях поставок появятся в отчетах о прибыли компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

Несколько компаний уже предупреждают о таких последствиях. Производитель электромобилей Tesla планирует двухнедельную остановку производства на немецком заводе из-за задержек с поставками, а шведская Volvocar AB объявила о трехдневной остановке своего завода в Бельгии.

Британские ритейлеры Tesco Plc, Marks & Spencer Group Plc и Next Plc заявили о риске повышения цен для потребителей.

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"По меньшей мере 2300 кораблей идут длинными обходными путями, чтобы избежать нападений боевиков-хуситов в Красном море. На этот машрут обычно приходится более 12% мировой морской торговли.

Центробанки предупреждают о всплеске инфляции, который может помешать снижению процентных ставок. Для многих компаний, особенно в Европе, это увеличивает время транзита, увеличивает счета за фрахт и повышает расходы на страхование. И это заставляет аналитиков пересмотреть оценки прибылей компаний", - пишет агентство.

За последние три месяца консенсус-прогноз прибылей автопроизводителей снизился на 5%, свидетельствуют данные Bloomberg.

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Грузоотправители, с другой стороны, оказываются в выигрыше: контейнерные тарифы на некоторых маршрутах выросли на 300%, а прогнозы доходов транзитных компаний, входящих в индекс MSCI Europe, снизились на 1,5%.

Lazard Freres Gestion сократил инвестиции в автомобильный сектор, считая его "одним из первых, кто пострадает из-за сложной и напряженной цепочки поставок". Фонд также избегает розничной торговли, поскольку она "может пострадать от нехватки товаров для продажи".

"Если это продлится еще один-два месяца, вы наверняка увидите некоторые предупреждения о прибыли, связанные с этим", - прогнозируют эксперты.

По оценкам Bloomberg Intelligence, текущие расходы на контейнерные перевозки, если они сохранятся, могут привести к росту инфляции в Великобритании и еврозоне в конце 2024 - начале 2025 года.

Но эти события способствуют росту состояния глобальных судоходных компаний, таких как AP Moller-Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG в Европе, американская ZIM Integrated Shipping и японская Mitsui OSK Lines Ltd. Страховщики также должны получить выгоду, поскольку андеррайтеры повышают премии в десять раз на некоторых морских маршрутах.

Среди грузоотправителей Maersk получил множество положительных рекомендаций. Bank of America недавно удвоил оценку прибыли датской компании на 2024 год.

Компания Next, которая поставляет большинство своих товаров для дома и моды из Азии, была среди первых ритейлеров, которые выразили опасения относительно удара.

По словам аналитиков, длительные перебои повлияют на такие мировые бренды, как Nike Inc., Adidas AG и Capri Holdings Ltd.

Среди автопроизводителей пока Tesla и Volvo Car - единственные, кто объявил об остановке производства. Но такие задержки "могут представлять новый риск для производства легковых автомобилей в этом году", считают в Morgan Stanley.

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Экономическая правда