Жалобщикам на Prozorro усложнят подачу жалоб в АМКУ

Платформа электронных торгов Prozorro обновит функционал подачи жалоб в Антимонопольный комитет Украины как орган обжалования в сфере публичных закупок.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Основанием для изменений является законодательное требование о подаче жалобы в форме электронного документа", - пояснили в АМКУ.

Изменения коснутся формирования электронного документа-жалобы.

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Так, добавлены дополнительные поля для заполнения жалобщиками. В частности, им придется указывать основания подачи жалобы, предоставлять обоснование и подкреплять доказательствами.

Помогать заполнять новые поля будут подсказки и инструкции, которые позволят корректно изложить содержание жалобы.

Кроме того, в работе с классификатором сути возражений в жалобе необходимо будет выбирать значения, которые максимально точно соответствуют сути жалобы.

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"Введенные изменения позволят Комитету быстрее обрабатывать поданные жалобы, способствовать формированию устойчивой практики рассмотрения жалоб, а также формировать предложения для усовершенствования сферы публичных закупок", - пояснили в АМКУ.

Неизменными остаются требования относительно процесса подачи жалобы, оплаты, формирования регистрационной жалобы, принятия и рассмотрения АМКУ и тому подобное.

В АМКУ рекомендуют жалобщикам корректно заполнять поля электронного документа жалобы, поскольку несоблюдение этой формы будет основанием для отклонения жалобы. Это предусмотрено требованиями части второй статьи 18 Закона Украины "О публичных закупках". Правда, эта норма приобретет статус обязательного выполнения после прекращения / отмены действия правового режима военного положения.