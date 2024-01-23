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Цена газа в Евросоюзе рухнула в 13 раз ниже прогноза "Газпрома"

Вторник, 23 января 2024, 16:40 - Лия Ильченко

Через неделю после прохождения середины отопительного сезона европейские хранилища заполнены на 74,4%, а газ стоит в 13-18 раз дешевле прогнозов, которые давали в России.

Об этом пишет The Moscow Times.

Так, в начале текущей недели газ в Европе торговался на уровне 300 долларов за 1000 кубометров (26–27 евро/МВт·ч), подешевев с начала года более чем на 16%. 

Через неделю после прохождения середины отопительного сезона европейские хранилища заполнены на 74,4%, по данным Gas Infrastructure Europe. 

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"Евросоюз, который вторую зиму обходится почти без поставок "Газпрома", второй месяц подряд заканчивает с рекордными объемами газа в хранилищах. В это время жители почти в половине регионов России вынуждены мерзнуть и ждать, пока коммунальщики вернут в дома тепло, пропавшее из-за аварий и обветшания инфраструктуры", - пишет издание.

При этом, подчеркивается, что газ сейчас стоит примерно в 18 раз дешевле, чем обещал европейцам полтора года назад заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, и в 13 раз дешевле, чем прогнозировали аналитики "Газпрома". 

Издание напоминает, что в августе 2022 г., когда цена газа взлетела до пика, достигнув $3600 за 1000 кубометров, "Газпром" пугал Европу газом по $4000, а Медведев — по 5000 евро.

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