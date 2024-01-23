Протесты фермеров во Франции: возмущение вызвал Зеленый курс ЕС
Во Франции, фермеры, вышедшие на протесты, выдвигают к правительству ряд требований в связи с навязыванием Брюсселем экологических требований в рамках Зеленого курса.
Об этом пишет Euractiv.
Представители Союза фермеров Франции требуют ответа правительства на низкие доходы и рост расходов в контексте достижения экологических целей ЕС.
Председатель Союза фермеров Арно Руссо раскритиковал Зеленый курс ЕС за подрыв сельскохозяйственного сектора в то время, когда импорт сельхозпродукции в ЕС стремительно растет.
"Вы не можете навязывать нам даты, которые регулируют то, что мы делаем на наших полях, вы не можете навязывать обязательства пересаживать луга, когда у нас больше нет животных", - сказал Руссо.
Отмечается, что экологическое законодательство, которое проталкивает Брюссель, лежит в основе протестов фермеров по всему ЕС в последние месяцы, будь то в Нидерландах, Польше или Германии.
"Мы попросили премьер-министра в течение недели сделать заявления, которые существенно изменят ситуацию. Мы сказали, что не будем довольствоваться словами; фермеры ждут конкретных действий", - отметил председатель Союза фермеров Арно Руссо.
Объединения аграриев призвали также президента Эммануэля Макрона поднять эти вопросы в Брюсселе.
"Европа - это границы, в которых мы хотим действовать, и эта Европа важна для нас, но мы также должны поставить ее под сомнение, поскольку фермеры больше не понимают чрезвычайно административный способ управления ею", - отметил Руссо.
Напоминаем:
С вечера 18 января во Франции вспыхнули протесты фермеров по всей стране, несколько десятков из них заблокировали автомагистраль A64 между Тулузой и Байонной.