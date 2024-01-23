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Во Львове жилой массив остался без отопления и горячей воды вследствие хакерской атаки

Вторник, 23 января 2024, 13:10 - Лия Ильченко

Жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго". 

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению подачи отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов", – указано в сообщении "Львовтеплоэнерго".

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что сбой в системе теплоснабжения "Львовтеплоэнерго" произошел минувшей ночью. В результате остановились 324 индивидуальных тепловых пункта в жилом массиве Сихов. 

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В данное время возобновили работу 175 пунктов и до конца дня планируют полностью восстановить подачу тепла и горячей воды.

Информация о вмешательстве хакеров проверяется правоохранительными органами.

В жилом массиве Сихов проживает около 100 тысяч человек.

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хакеры ЖКХ Львов
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