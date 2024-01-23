Россия из-за вторжения в Украину потратила половину ресурсов "на черный день"

Министерство финансов РФ в 2023 году потратило почти половину ликвидной части Фонда национального благосостояния, который является главным источником ресурсов "на черный день" - 4 из 9 триллионов рублей.

Об этом говорится в статье Meduza.

Фонд национального благосостояния РФ, который ранее назывался Стабилизационный фонд, создали чтобы уменьшить зависимость российской экономики от цен на сырье.

Однако после вторжения России в Украину и введения санкций на российскую нефть, которые включали и ценовой потолок, и ограничения на прямые поставки сырья на Запад, цена стала слишком волатильной, также стал менее предсказуемым курс рубля.

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Всю первую половину 2023-го российская нефть торговалась с дисконтом, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались - и валюту из ФНБ продавали. Минфин получал рубли в качестве компенсации. Однако летом цены подросли, рубль ослаб - и российские власти были готовы наконец пополнять "кубишку".

Тем временем Минфин имел насыщенный по расходам год - прежде всего, из-за необходимости финансировать военные нужды. Статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м.

В результате расходы бюджета превысили установленную законом норму на три триллиона рублей и достигли 32 трлн руб. Выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит. Власти весь год размещали облигации федерального займа и таким образом взяли в долг 2,5 триллиона рублей. Кроме того, придумывали и собирали новые налоги. Также Минфину повезло с нефтегазовыми поступлениями, которые оказались лучше прогнозов.

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Но и этого оказалось мало, и в декабре Минфин РФ продал из ФНБ полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота, а полученные 2,9 триллиона рублей забрал на покрытие дефицита. Это максимально допустимая сумма на 2023 год.

В результате ликвидная часть ФНБ сократилась до пяти триллионов рублей, хотя на начало войны составляла почти девять триллионов рублей.

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