ИИ-стартап ElevenLabs привлек еще 80 миллионов долларов и получил статус "единорога"

Американский ИИ-стартап ElevenLabs, который разрабатывает инструменты для создания и редактирования синтетических голосов, менее чем за год достиг оценки в более чем 1 млрд долл.

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что основанный поляками стартап объявил о завершении раунда серии B на сумму 80 млн долл, который совместно возглавляли известные инвесторы, среди которых Андриссен Горовиц, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман и предприниматель Дэниел Гросс.

В раунде, в котором также участвовали Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital и Credo Ventures, общая сумма собранных ElevenLabs достигла 101 млн долл, а стоимость компании - более 1 млрд долл.

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По словам CEO ElevenLabs Мати Станишевски, привлеченные средства будут направлены на разработку продукта, расширение инфраструктуры и команды, исследование ИИ и усиление мер безопасности для обеспечения ответственного и этического развития технологии искусственного интеллекта.

"Мы собрали новые деньги, чтобы укрепить позицию ElevenLabs как мирового лидера в исследовании голосового искусственного интеллекта и развертывании продуктов", - заявил Станишевский.

Стартап ElevenLabs был основан в 2022 году Петром Дабковским, бывшим инженером по машинному обучению Google, и Станишевским, бывшим стратегом по развертыванию Palantir.

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На сегодня ElevenLabs имеет версию для дубляжа на 29 языках и является наиболее известным своим приложением для браузера для генерации речи, которое позволяет создавать реалистичные голоса с возможность выбора интонации, эмоций и других ключевых голосовых характеристик.

Экономическая правда.