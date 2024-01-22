Российский олигарх Рыболовлев, которого обошли санкции, может продать ФК "Монако"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев Getty Images

Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который владеет 66,7% акций ФК "Монако", может продать клуб - им заинтересовались американские инвесторы.

Об этом пишет французское издание Les Echos.

По данным газеты, Рыболовлев не планировал продавать клуб, но все изменилось в прошлом году - он получил по меньшей мере два предложения от американских инвесторов, которые планируют вложиться в европейский футбол и рассматривают "Монако" как идеальный вариант для начала инвестиций в спорт.

Отмечается, что предложения были "достаточно высокими", поэтому Рыболовлев изменил мнение о продаже клуба. По данным Les Echos, теперь он готов рассмотреть возможность продажи.

Реклама:

О вероятности смены владельца ФК "Монако" пишет также итальянское издание Foot Mercato. По словам издания, российский олигарх привлек инвесткомпанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта для оценки и сопровождения сделки.

При участии Raine Group российский олигарх Роман Абрамович в 2022 году продал лондонский "Челси" американскому бизнесмену Тодду Боэли. Кроме этого, в декабре 2023-го Raine Group предоставляла консультации семье Глейзеров, которая продала 25% акций "Манчестер Юнайтед" Джиму Рэтклиффу.

Представитель семейного офиса Рыболовлевых заявил РБК, что "владельцы "Монако" решили начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе".

Реклама:

"Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Компания Raine Group сейчас выступает финансовым консультантом по этому вопросу", - говорится в заявлении.

При этом, по данным Les Echos, эти новости пока не означают, что клуб точно продадут.

Газета пишет, что сделка состоится только в том случае, если потенциальный покупатель получит поддержку князя Монако Альбера II: компании Рыболовлева Monaco Sport Invest принадлежит 66,7% акций футбольного клуба, остальная доля находится во владении у князя Монако.

Решение о продаже клуба примут до конца сезона - в случае перехода "Монако" к другим владельцам новые акционеры смогут начать работу на трансферном рынке уже в летнее окно.

Состояние Рыболовлева оценивается в 6,4 млрд долл. Как отмечает Forbes Russia, он приобрел клуб за 1 евро - тогда "Монако" имел финансовые проблемы и вылетел из элитного дивизиона. Monaco Sport Invest стала владельцем "Монако" в декабре 2011 года. По соглашению, компания должна была инвестировать в клуб не менее 100 млн евро в течение следующих четырех лет.

После смены собственника "Монако" за 12 лет один раз выиграл чемпионат Франции, а также трижды играл в финалах Кубка. Лучшим достижением клуба в еврокубках стал выход в полуфинал Лиги чемпионов в 2017 году.

По данным портала НАПК, Рыоболовлев - один из немногих российских олигархов, которые еще не находятся под западными санкциями, он выехал из страны более десяти лет назад. Против него введены санкции только в Украине.

Экономическая правда