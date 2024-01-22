Руководитель OpenAI стремится привлечь миллиарды долларов для сети заводов по производству ИИ-чипов

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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман, который работает над привлечением миллиардов долларов от мировых инвесторов для производства чипов, намерен использовать эти средства для создания сети заводов по производству полупроводников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди компаний, которые вели переговоры с Альтманом, - G42 из Абу-Даби и SoftBank Group Corp.

По словам некоторых собеседников, проект предусматривает сотрудничество с ведущими производителями микросхем, а сеть заводов будет глобальной по масштабам.

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Источники агентства рассказали, что усилия Альтмана по сбору средств отражают его беспокойство тем, что по мере того, как ИИ становится все более распространенным, не будет достаточно чипов для широкого развертывания. Некоторые текущие прогнозы по производству микросхем, связанных с искусственным интеллектом, не соответствуют прогнозируемому спросу.

Строительство и содержание заводов по производству полупроводников намного дороже, чем подход, который предпочитают многие коллеги OpenAI в области ИИ. Amazon.com Inc., Google Alphabet Inc. и Microsoft Corp. - крупнейший инвестор OpenAI - обычно сосредотачиваются на разработке собственного кремния, а затем передают производство сторонним компаниям.

Строительство одного современного завода может стоить десятки миллиардов долларов, а создание сети таких заводов займет годы. Переговоры только с G42 были сосредоточены на привлечении от 8 до 10 миллиардов долларов, хотя текущее состояние переговоров неясно.

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Альтман считает, что индустрия должна действовать сейчас, чтобы обеспечить достаточное предложение к концу десятилетия, говорят источники.

С тех пор как OpenAI выпустила ChatGPT более года назад, интерес к приложениям искусственного интеллекта среди компаний и потребителей стремительно вырос. Это, в свою очередь, стимулировало огромный спрос на вычислительные мощности и процессоры, необходимые для создания и запуска этих программ ИИ. Альтман неоднократно заявлял, что для нужд его компании уже не хватает чипов.

Intel Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. лидируют на рынке производства чипов и являются потенциальными партнерами OpenAI.

"Альтман упорно работал над проектом по производству чипов, пока в ноябре его временно не отстранили от должности гендиректора OpenAI. После возвращения он возобновил работу над проектом. Он также проинформировал Microsoft об этом плане, и, по словам двух источников, корпорация заинтересована в нем", - говорится в сообщении.

OpenAI, G42, Intel, Microsoft, SoftBank и TSMC отказались от комментариев.

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Экономическая правда