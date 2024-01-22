"Леса Украины" выставили на аукцион миллион кубов древесины: критическая ситуация из-за блокады границы

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Госпредприятие "Леса Украины" выставило на голландский аукцион со снижением цены более миллиона кубометров древесины, не проданной на торгах четвертого квартала.

Об этом сообщил гендиректор госкомпании Юрий Болоховец.

Аукцион состоится, чтобы поддержать рынок в критической ситуации, которая сложилась из-за блокады границы. За три месяца потери филиалов "Лесов Украины" от блокады границ превысили 1 млрд грн.

"2024 год начинается сложно. Неопределенность с границами плюс праздничный период в странах ЕС снизили спрос на древесину. Многие переработчики взяли паузу", - отметил Болоховец.

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По его словам, спрос на древесину постепенно восстанавливается, однако в некоторых сегментах рынка ситуация продолжает оставаться сложной.

"Если бы не вовремя проведенная реформа, десятки лесхозов уже в январе оказались бы на грани банкротства. Только благодаря дотациям с центрального уровня работники всех наших филиалов вовремя получают зарплаты. Все филиалы имеют оборотные средства для осуществления деятельности, никто не остановился", - заявил Болоховец.

По его словам, "Леса Украины" готовы и в дальнейшем поддерживать рынок. Уменьшение заготовки не планируется.

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В то же время он добавил, что, по прогнозам некоторых экспертов, перспективы рынка древесины в текущем году негативные - как для переработчиков, так и для продавцов сырья.

"Проседание рынка - это напоминание о важности сокращения расходов. Это означает обязательную оценку и обоснование инвестиций, максимально открытые и конкурентные закупки, эффективное использование техники и других ресурсов. Продажа убыточных активов, оптимизация админаппарата. Снижение себестоимости ресурса благодаря строительству новых лесных дорог. Окончательное избавление от такого явления, как замена сортности древесины, и других проявлений коррупции", - отметил Болоховец.