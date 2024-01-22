Деятельность офиса инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы парализована в результате обыска 18 января, проведенного без определения следственного судьи.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что были изъяты личные телефоны и компьютеры работников, а также около десятка папок материалов, которые не относятся к уголовному производству, которое осуществляется правоохранительными органами.

"Поэтому деятельность самого офиса сейчас парализована, а это несет за собой неизбежный ущерб и потерю клиентов. Кроме того, невозможно представить нормальную работу инвестиционной компании без руководителя", – сообщила руководитель пресс-службы Анна Дьяконова.

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Дьяконова добавила, что один из клиентов приостановил соглашение по предоставлению кредита на строительство в проекте SHELEST.

По ее словам, Мазепа также имел ряд запланированных встреч в Давосе по поводу привлечения инвестиций в ЧАО "Кривой Рог Цемент", однако теперь реализация проекта по расширению предприятия под вопросам.

Она также сообщила, что адвокаты Мазепы уже оспорили определение суда от 19 января о взятии его под арест с альтернативой залога в 349 млн грн, а также подтвердила, что у главы Concorde Capital сгорел дом на его малой родине в Черниговской области.

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Напоминаем:

Ранее, 22 января, директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что процессуальные действия правоохранителей по делу главы и основателя Concorde Capital Игоря Мазепы не повлекли блокирования или ограничения бизнеса, компания может выполнять свои обязательства в полном объеме.

"На данный момент не было никаких действий, которые бы заблокировали бизнес или ограничили деятельность инвестиционного фонда Concorde Capital, что позволяет ему и в дальнейшем работать, и в дальнейшем выполнять свои инвестиционные обязательства в полном объеме", - сказал директор ГБР на брифинге в Киеве.

Как сообщалось, 18 января работники ГБР совместно с Нацполицией задержали Мазепу на украинско-польской границе по обвинению в организации схемы противоправного завладения 2,4 га, на которых якобы расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, а сейчас находится коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park. Указывалось, что в разных регионах Украины задержали еще трех человек, в том числе брата Мазепы, а в офисе Concorde Capital и офисах некоторых ее сотрудников были проведены обыски.

По данным ГБР, в конце 2023 года по подобному делу о 7 га земли по соседству были предъявлено восемь подозрений и арестованы еще другие лица. Согласно базе судебных решений, речь идет о земельных участках, задействованных "в процессе реализации строительного проекта элитного жилья – клубного коттеджного городка премиум класса Riviera Village", этот проект первоначально развивал Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ГБР указывало, что обвиняемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.