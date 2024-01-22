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В Минфине показали расходы госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год

Понедельник, 22 января 2024, 13:30 - Лия Ильченко

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 1,844 трлн гривен или 60,8% расходов общего фонда госбюджета Украины.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным Минфина, средства были направлены на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Как отметили в Минфине, расходы сектора безопасности и обороны финансируются исключительно за счет налоговых поступлений.

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По данным Минфина, в 2023 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 1,66 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы общего фонда составили 3,03 трлн гривен. 

Государственный бюджет выполнен с дефицитом общего фонда в сумме 1,36 трлн гривен.

ВПК война Минфин
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Экономическая правда
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