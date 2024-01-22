В Минфине показали расходы госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год
Понедельник, 22 января 2024, 13:30 -
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 1,844 трлн гривен или 60,8% расходов общего фонда госбюджета Украины.
Об этом сообщает Министерство финансов.
По данным Минфина, средства были направлены на:
- денежное обеспечение для военнослужащих, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
Как отметили в Минфине, расходы сектора безопасности и обороны финансируются исключительно за счет налоговых поступлений.
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По данным Минфина, в 2023 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 1,66 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы общего фонда составили 3,03 трлн гривен.
Государственный бюджет выполнен с дефицитом общего фонда в сумме 1,36 трлн гривен.
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