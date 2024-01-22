WhatsApp тестирует новую функцию для Android

Мессенджер WhatsApp тестирует платформу обмена мгновенными сообщениями для Android, которая позволяет пользователям легко делиться файлами с людьми поблизости без необходимости вводить номер телефона.

Об этом сообщает издание The Peninsula.

Так, пользователи смогут делиться файлами через приложение, открыв специальное окно для обмена файлами, которое отображает людей, которые находятся поблизости. Он также содержит параметры управления видимостью учетной записи для других при использовании той же функции.

WhatsApp подчеркнул, что пользователи должны самостоятельно открыть окно обмена файлами, а отправитель выберет получателя из списка лиц, которые находятся поблизости. Затем получатель должен переместить свой телефон, чтобы увидеть запрос на обмен файлами и одобрить его.

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Что касается конфиденциальности, процесс передачи файлов будет безопасным, поскольку он защищен сквозным шифрованием для защиты файлов и личных данных.

Также в WhatsApp отметили, что номера телефонов будут скрыты во время передачи файлов с помощью этой функции и не будут видны лицам, не зарегистрированным в списке контактов.

Экономическая правда

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