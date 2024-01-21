НБУ заплатил почти 20 миллионов компании подсанкционного российского олигарха

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Национальный банк Украины в течение 2022-2023 годов закупил оборудование и деталей у немецкой компании Oerlikon Balzers Coating, крупнейшим акционером которой является российский подсанкционный олигарх Виктор Вексельберг, на сумму 19,5 млн грн.

Об этом ЭП стало известно от своих источников в таможенной системе. Также эту информацию подтвердили в самом Нацбанке.

Так, по данным ЭП, 25 сентября 2022 года Национальный банк совершил покупку установки для нанесения нитрида хрома на чеканочный инструмент, стоимостью 19,487 млн грн у компании Oerlikon. В августе 2023 года НБУ закупил у этой же компании 10 катодов из титана на общую сумму 13,9 тыс грн. Соответствующая установка и катоды необходимы для чеканки оборотных монет.

Согласно данным финансовой отчетности, крупнейшим акционером компании Oerlikon с долей 42,7% является компания Liwet Holding AG. Крупнейшим акционером Liwet Holding AG является Виктор Вексельберг, которому принадлежит 44,46% акций.

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Как свидетельствуют таможенные данные, закупка Нацбанком товаров у компании, связанной с российским олигархом, на общую сумму 19,5 млн грн состоялась уже после начала полномасштабного вторжения России.

В ответ на запрос ЭП в Национальном банке подтвердили факт проведения закупки. В то же время там отметили, что процедура закупки началась еще в 2020 году, а договор на приобретение указанных товаров НБУ заключил в 2021 году, когда еще не действовало законодательных ограничений по сотрудничеству с компаниями российских олигархов.

"Эта закупка состоялась в начале 2021 года. В Украине нет производителей такого специализированного оборудования. К оценке конкурсных предложений были допущены три международных участника: "INORCOATˮ (Болгария), "Teer Coatings Ltdˮ (Великобритания), "Oerlikon Balzers Coatingˮ (Германия, Лихтенштейн).

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По результатам оценки конкурсных предложений договор на поставку оборудования был заключен в феврале 2021 года с немецкой компанией "Oerlikon Balzers Coatingˮ (является частью группы Oerlikon), которая "предоставила самое низкое ценовое предложение", - пояснили в НБУ.

Оплата финального платежа за приобретенную у Oerlikon установку состоялась уже после начала полномасштабного вторжения - в сентябре 2022 года - уже после монтажа и тестирования соответствующего оборудования.

В Нацбанке объясняют, что там были вынуждены осуществить оплату, поскольку "неправомерное прекращение договорных отношений привело бы к многомиллионным потерям Национального банка Украины, а также существенно негативно повлияло на технологический процесс производства оборотных монет в Украине".

В 2023 году НБУ снова осуществил покупку товаров у компании Oerlikon, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Вексельберг. Общая сумма закупки тогда составила 288 евро. "Ее необходимость была обусловлена действием гарантийного срока - 12 месяцев (до конца октября 2023 года), в течение которого использование неоригинальных расходных материалов запрещается", - пояснили в Нацбанке.

Там отмечают, что все закупки у компании Oerlikon происходили в соответствии с украинским законодательством, которое действовало в то время.

В то же время в НБУ добавили, что сейчас они пересмотрели свои внутренние процедуры в сфере закупок и усилили работу в сфере санкционного комплаенса.

"Дополнительно Национальный банк обновил формы типового договора о закупке и дополнил его санкционными оговорками и заверениями, которые исключают сотрудничество Национального банка с лицами, которые подпадают под санкционные ограничения и/или связаны отношениями контроля с санкционными лицами", - говорится в ответе Нацбанка.

Осуществлять закупки у компании Oerlikon в 2024 году и в дальнейшем Нацбанк не планирует.

Экономическая правда