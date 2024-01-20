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Украинский павильон в Давосе стал лучшим по версии Politico

Суббота, 20 января 2024, 17:25 - Экономическая правда
 
Getty Images

Павильон, который представила Украина на форуме в Давосе стал лучшим по версии журнала Politico.

Об этом известно из материала Politico.

Как отмечают в издании, украинский дом, как называют павильон имел спокойное и уютное подземное кафе, качественные панели и дружескую атмосферу.

Павильоном руководили исключительно женщины, ведь мужчинам призывного возраста выезд из Украины запрещен. 

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На павильоне были размещены: карта с российскими военными преступлениями и три огромных экрана, на которых транслировались милые видео с украинского тик-тока.

Другие номинации выиграли в частности:

  • Хавьер Милей, президент Аргентины за лучшую речь;
  • Bank of America за лучший праздник;
  • Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард за лучший наряд.

Экономическая правда

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Давос Украина
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