Украинский павильон в Давосе стал лучшим по версии Politico

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Павильон, который представила Украина на форуме в Давосе стал лучшим по версии журнала Politico.

Об этом известно из материала Politico.

Как отмечают в издании, украинский дом, как называют павильон имел спокойное и уютное подземное кафе, качественные панели и дружескую атмосферу.

Павильоном руководили исключительно женщины, ведь мужчинам призывного возраста выезд из Украины запрещен.

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На павильоне были размещены: карта с российскими военными преступлениями и три огромных экрана, на которых транслировались милые видео с украинского тик-тока.

Другие номинации выиграли в частности:

Хавьер Милей, президент Аргентины за лучшую речь;

Bank of America за лучший праздник;

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард за лучший наряд.

Экономическая правда

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