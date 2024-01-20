Украинский павильон в Давосе стал лучшим по версии Politico
Суббота, 20 января 2024, 17:25 -
Павильон, который представила Украина на форуме в Давосе стал лучшим по версии журнала Politico.
Об этом известно из материала Politico.
Как отмечают в издании, украинский дом, как называют павильон имел спокойное и уютное подземное кафе, качественные панели и дружескую атмосферу.
Павильоном руководили исключительно женщины, ведь мужчинам призывного возраста выезд из Украины запрещен.
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На павильоне были размещены: карта с российскими военными преступлениями и три огромных экрана, на которых транслировались милые видео с украинского тик-тока.
Другие номинации выиграли в частности:
- Хавьер Милей, президент Аргентины за лучшую речь;
- Bank of America за лучший праздник;
- Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард за лучший наряд.
Экономическая правда
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