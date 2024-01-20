В Monobank заявили об отражении крупнейшей DDoS-атаки

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Monobank подвергся атаке на вычислительную систему объемом более 50 миллионов запросов. Позже атаку отбили.

Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский на своей странице в Telegram.

Поздно вечером 19 января Олег Гороховский сообщил об атаке на банк.

"Мощнейшая DDoS атака. Ситуация под контролем", - отметил он.

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DDoS-атака направлена на вычислительную систему банка, путем большого количества бессодержательных запросов, которые перегружают систему.

Спустя менее часа после первого сообщения, в Монобанке заявили о второй волне атаки, объемом в 50 млн запросов.

В 00:43 часов 20 января Олег Гороховский перефразированно сообщил, что атаку отбили, сервисы Монобанка были восстановлены.

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Ранее, 18 января 2023 года Олег Гороховский в интервью Украинской правде отмечал, что Монобанк имеет инструмент борьбы с DDoS-атаками

"Ты видишь, с каких IP-адресов идет нагрузка, и блокируешь их для возможности перехода по ссылке", - отметил совладелец Monobank.

Напомним:

В грубне 2023 года после мощной хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" совладелец банка Monobank сообщал о массированной DDoS-атаке на Монобанк. Впоследствии атаку отбили.